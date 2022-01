Salernitana-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di venerdì 14 gennaio 2022) Galvanizzata dal successo al “Bentegodi”, la Salernitana è a caccia di soddisfazioni anche tra le mura amiche, dove il bilancio è decisamente in rosso: i campani sono la squadra che in casa ha raccolto meno... Leggi su today (Di venerdì 14 gennaio 2022) Galvanizzata dal successo al “Bentegodi”, laè a caccia di soddisfazioni anche tra le mura amiche,il bilancio è decisamente in rosso: i campani sono la squadra che in casa ha raccolto meno...

Advertising

reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - fisco24_info : Serie A: Salernitana-Lazio, formazioni: Sabato in casa del club appena preso da Iervolino dopo Lotito - CalcioNews24 : #Salernitana,#Colantuono alla vigilia della #Lazio -