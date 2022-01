Rientro in classe, una preside: “Con la DDI interrogazioni e compiti in classe solo per chi è in presenza. Non si può tenere un ragazzo 6 ore al giorno davanti al pc” (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Non è una scoperta del governo francese che la didattica digitale integrata non è una videoconferenza. Anche noi l'anno scorso nel regolamento del piano dell'offerta formativa abbiamo stabilito il numero di ore di didattica frontale in sincrono, cioè in cui il ragazzo che sta a casa è collegato con la classe; ed in asincrono, in cui è disconnesso. Lo abbiamo valutato in base ai tempi di attenzione e concentrazione dello studente perché è impensabile poter tenere 30 ore a settimana un ragazzo collegato davanti ad un computer". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Non è una scoperta del governo francese che la didattica digitale integrata non è una videoconferenza. Anche noi l'anno scorso nel regolamento del piano dell'offerta formativa abbiamo stabilito il numero di ore di didattica frontale in sincrono, cioè in cui ilche sta a casa è collegato con la; ed in asincrono, in cui è disconnesso. Lo abbiamo valutato in base ai tempi di attenzione e concentrazione dello studente perché è impensabile poter30 ore a settimana uncollegatoad un computer". L'articolo .

