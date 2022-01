Advertising

Corriere : Francia, i prof in piazza contro la riapertura delle scuole nel caos - fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - LaStampa : Covid, Ricciardi: 'Con la riapertura le scuole possono diventare detonatore di contagi' - orizzontescuola : Riapertura scuole, a Catania sciopero degli studenti: “La Dad non è una risposta” - cocchi2a : RT @nino_pitrone: Riapertura scuole, la #Dad prescritta dal medico. Il caso della studentessa ‘contatto stretto’: “Didattica digitale fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

...del comitato 'Scuola in presenza' sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca con la quale aveva sospeso fino al 23 gennaio la didattica in presenza nelledi ...A Roma la situazione nellesuperiori e medie è di 4 - 5 alunni per classe positivi o in ...rari casi gli interventi messi in atto da qualche ente locale hanno reso davvero sicura la. ...Riparte nelle scuole di Caltagirone assistenza alunni diversabili. Le parole dell'assessore al Welfare, Patrizia Alario, e del sindaco Roccuzzo.Si chiude la prima settimana di lezioni. Il trend è stabile: 15% di docenti assenti, 4-5 alunni in Dad per classe. "Situazione complessa, ma gestibile".