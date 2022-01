Rapina in villa: malvivente minaccia donna con un coltello (Di venerdì 14 gennaio 2022) di simone pierotti Valle del Serchio "isola felice" ma ultimamente con qualche eccezione, come l'ultimo: brutto episodio, accaduto nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio in una località nei ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 14 gennaio 2022) di simone pierotti Valle del Serchio "isola felice" ma ultimamente con qualche eccezione, come l'ultimo: brutto episodio, accaduto nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio in una località nei ...

Advertising

gazzettaserchio : #BorgoaMozzano Rapina in villa: malvivente minaccia donna con un coltello di #SimonePierotti - GiornaleBarga : Rapina in villa a Borgo a Mozzano - NoiTv : Rapina in villa a Borgo a Mozzano - franconemarisa : Rapina in villa, Moncalvo sotto choc - StampaAsti : Rapina in villa, Moncalvo sotto choc -