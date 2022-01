Quirinale, Gianni Letta dice no a interessi di parte. E Renzi: il centrodestra candidi lui (Di venerdì 14 gennaio 2022) Hanno fatto diventare un caso le parole di Gianni Letta su David Sassoli: all’uscita dalla camera ardente Letta, tra i più ascoltati consiglieri di Silvio Berlusconi, il più autorevole dei consiglieri berlusconiani, invita a “guardare agli interessi del Paese e non alle differenze di parte”. Più esattamente sottolinea che «se il clima sentito alla Camera e al Senato nel ricordo di David fosse quello che porta i grandi elettori a votare per il presidente della Repubblica, sarebbe una grandissima lezione e il contributo di David alla pacificazione del Paese». Con la chiosa sul «desiderio di tutte le parti di contribuire a guardare agli interessi del Paese e non alle differenze di parte». LEGGI ANCHE Il retroscena. Gianni Letta ha un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Hanno fatto diventare un caso le parole disu David Sassoli: all’uscita dalla camera ardente, tra i più ascoltati consiglieri di Silvio Berlusconi, il più autorevole dei consiglieri berlusconiani, invita a “guardare aglidel Paese e non alle differenze di”. Più esattamente sottolinea che «se il clima sentito alla Camera e al Senato nel ricordo di David fosse quello che porta i grandi elettori a votare per il presidente della Repubblica, sarebbe una grandissima lezione e il contributo di David alla pacificazione del Paese». Con la chiosa sul «desiderio di tutte le parti di contribuire a guardare aglidel Paese e non alle differenze di». LEGGI ANCHE Il retroscena.ha un ...

Advertising

SecolodItalia1 : Quirinale, Gianni Letta dice no a interessi di parte. E Renzi: il centrodestra candidi lui - GiuliaOhara : All’improvviso un nome per il Quirinale: Gianni Letta - GlandeSaggio : Ma qualcuno ha già ipotizzato che #Berlusconi stia minacciando di voler andare al #Quirinale perché così alla fine… - lucabrusc1 : Le chiamate di #Berlusconi per il #Quirinale: 'A Bianca Laura Granato, deputata no vax del gruppo misto, si è pres… - movida85 : #BollettinoQuirinale2022 - #Berlusconi si riappacifica con #Salvini, ma perde Gianni Letta al lavoro per un Mattare… -