“Quel peloso di mer**” Nathaly parla e Sophie subito la avvisa | “Ci sono i microfoni” Ma è troppo tardi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Nervi tesi nella casa quando manca poco alla diretta del venerdì, ad agitare il GF Vip èCaldonazzo che ha sparato a zero contro Barù. Barù che nelle ore scorse era finito per essere molto vicino alla principessa Jessica Selassiè. A Barù è stato chiesto chi tra Soleil Sorge,Codegoni e Jessica sposerebbe, con chi farebbe l’amore e chi ucciderebbe. “Jessica la sposo”, ha replicato senza indugio Barù facendo esultare i fan della coppia su Twitter. Da qualche settimana, infatti, il popolo del web ha dato vita all’hashtag #jerù, certo che tra i due nascerà presto qualcosa di forte, superate le paure iniziali per la differenza d’età. Un colpo di scena dopo che, sia da una parte che dall’altra, era arrivato un ‘no grazie’ davanti alla possibilità di diventare una coppia. Versione alla quale non sembra credere...

Advertising

onedsmilesss : RT @notsorpresa: NATHALY: domani nomino Barù perchè mi tratta di merda quel peloso NATHALY: ma qui ci sono i microfoni? SOPHIE: si si sono… - pupapeligrosah : RT @notsorpresa: NATHALY: domani nomino Barù perchè mi tratta di merda quel peloso NATHALY: ma qui ci sono i microfoni? SOPHIE: si si sono… - Giusy12053168 : RT @notsorpresa: NATHALY: domani nomino Barù perchè mi tratta di merda quel peloso NATHALY: ma qui ci sono i microfoni? SOPHIE: si si sono… - Elf0scuro : @Kemelwoo Solo Bruce lee poteva uccidere quel peloso invicibile di Chuck Norris. - profmoriarty99 : RT @notsorpresa: NATHALY: domani nomino Barù perchè mi tratta di merda quel peloso NATHALY: ma qui ci sono i microfoni? SOPHIE: si si sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel peloso

ilgazzettino.it

Il, ad un certo punto, preso dalla troppa energia, morde sul seno la proprietaria. Ci sono ... Inmomento il cane si è gasato moltissimo e ha perso il senso della misura. Cucciolo di leone ...Nostro figlio lo chiamava "fratellino", proprio lui che ha sempre avuto paura dei cani, ma non di Alvin pur essendo grande il doppio di lui". E oggi è propriopiccolo bimbo a dover ...Un gatto randagio è costretto a scontrarsi con le difficoltà della sopravvivenza ogni giorno, dalla ricerca del cibo a quella di un posto in cui rifugiarsi per la notte. Vediamo quali sono i luoghi in ...Grosseto. Sta scrivendo un libro. E con lei ha preso contatti la redazione di una trasmissione televisiva nazionale. «Racconterò anche in tv la mia storia. Tutta. Farò anche i nomi. Ho le prove». Sand ...