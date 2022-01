Principe Andrea d’Inghilterra non sarà più «Altezza Reale»: perderà anche la casa e la scorta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non sarà più chiamato «Altezza Reale», il Principe Andrea d'Inghilterra, figlio di Elisabetta e fratello di Carlo. Ora potrebbe perdere sia il diritto di abitare nella sua magione da 31 camere da letto, che quello alla scorta Reale pagata dai contribuenti. Si tratta delle ultime indiscrezioni emerse sul secondo figlio maschio della regina Elisabetta II, caduto in disgrazia per via del processo che subirà in Usa per rispondere delle accuse di Virginia Giuffre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nonpiù chiamato «», ild'Inghilterra, figlio di Elisabetta e fratello di Carlo. Ora potrebbe perdere sia il diritto di abitare nella sua magione da 31 camere da letto, che quello allapagata dai contribuenti. Si tratta delle ultime indiscrezioni emerse sul secondo figlio maschio della regina Elisabetta II, caduto in disgrazia per via del processo che subirà in Usa per rispondere delle accuse di Virginia Giuffre L'articolo proviene da Firenze Post.

