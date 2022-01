Paola Perego, nonna bis: è nata Alice e “L’amore si moltiplica” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paola Perego è diventata di nuovo nonna: dopo Pietro, nato nel 2018, è arrivata Alice e la conduttrice ha condiviso con gioia la notizia sui social, postando la prima foto insieme alla piccolina e il commento: “L’amore non si divide, si moltiplica È nata Alice”. Paola Perego: la gioia di diventare nonna Paola Perego, classe ’66, sposata con Lucio Presta dal 2011, ha avuto i suoi figli, Giulia e Riccardo, dal primo marito Andrea Carnevale, con il quale è stata sposata dal 1990 al 1997. Dopo aver raccontato in un libro “Dietro le quinte delle mie paure” i difficili anni lavorativi segnati dagli attacchi di panico di cui ha sofferto, si sta godendo un felice momento ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022)è diventata di nuovo: dopo Pietro, nato nel 2018, è arrivatae la conduttrice ha condiviso con gioia la notizia sui social, postando la prima foto insieme alla piccolina e il commento: “non si divide, si”.: la gioia di diventare, classe ’66, sposata con Lucio Presta dal 2011, ha avuto i suoi figli, Giulia e Riccardo, dal primo marito Andrea Carnevale, con il quale è stata sposata dal 1990 al 1997. Dopo aver raccontato in un libro “Dietro le quinte delle mie paure” i difficili anni lavorativi segnati dagli attacchi di panico di cui ha sofferto, si sta godendo un felice momento ...

