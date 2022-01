“Ogni volta è così”, il brano di Emma per Sanremo 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna in gara a dieci anni dal successo con “Non è l’inferno”. Il brano sarà diretto da Francesca Michielin A 10 anni esatti dalla vittoria con il brano “Non è l’Inferno”, Emma, dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del Teatro Ariston come super ospite, torna in gara, per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, con “Ogni volta è così” (Polydor/Universal Music Italy), brano scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, composto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc. A dirigere l’orchestra per Emma sarà la collega Francesca Michielin. «Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna in gara a dieci anni dal successo con “Non è l’inferno”. Ilsarà diretto da Francesca Michielin A 10 anni esatti dalla vittoria con il“Non è l’Inferno”,, dopo aver co-condotto il Festival dinel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del Teatro Ariston come super ospite, torna in gara, per la 72esima edizione del Festival di, con “” (Polydor/Universal Music Italy),scritto dalla stessainsieme a Davide Petrella, composto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc. A dirigere l’orchestra persarà la collega Francesca Michielin. «Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere ...

