“Non lo fa, ha scelto così”. Alberto Matano, presa la decisione più attesa: il pubblico non se l’aspettava (Di venerdì 14 gennaio 2022) decisione inaspettata da parte di Alberto Matano, con il pubblico che non si aspettava questa presa di posizione del conduttore de ‘La vita in diretta’. A differenza di altri colleghi non sarà in un luogo specifico, dove si svolgerà uno degli eventi più attesi dell’anno. I telespettatori dovranno necessariamente accettare questa scelta del presentatore Rai, che avrà sicuramente pensato a lungo prima di comunicare la sua idea. Manca la conferma ufficiale, ma ormai sembra che sia stato deciso così. Nella puntata de ‘La Vita in diretta’ del 13 gennaio Alberto Matano si è accorto della messa in onda di un servizio sbagliato e ha risposto a questa distrazione con un sorriso e con delle dichiarazioni che hanno smorzato la tensione: “Succede anche questo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)inaspettata da parte di, con ilche non si aspettava questadi posizione del conduttore de ‘La vita in diretta’. A differenza di altri colleghi non sarà in un luogo specifico, dove si svolgerà uno degli eventi più attesi dell’anno. I telespettatori dovranno necessariamente accettare questa scelta del presentatore Rai, che avrà sicuramente pensato a lungo prima di comunicare la sua idea. Manca la conferma ufficiale, ma ormai sembra che sia stato deciso. Nella puntata de ‘La Vita in diretta’ del 13 gennaiosi è accorto della messa in onda di un servizio sbagliato e ha risposto a questa distrazione con un sorriso e con delle dichiarazioni che hanno smorzato la tensione: “Succede anche questo, ...

