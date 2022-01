MILAN, Leao in stato di grazia: che tunnel a Maldini in allenamento! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rafael Leao imprendibile anche in allenamento. In questo video il tunnel dell'attaccante del MILAN al malcapitato Daniel Maldini Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rafaelimprendibile anche in allenamento. In questo video ildell'attaccante delal malcapitato Daniel

Advertising

AntoVitiello : #Leao: “Il gol? Volevo crossare perché abbiamo giocatori molto forti in area come Giroud o Ibra. Rinnovo? Il #Milan… - acmilan : Deadly and decisive: @RafaeLeao7 came off the bench to win the game and the #MilanGenoa @emirates MVP award ???? Dev… - acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - TheoHernandez : RT @acmilan: ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ?? - VictorLioo : RT @acmilan: Deadly and decisive: @RafaeLeao7 came off the bench to win the game and the #MilanGenoa @emirates MVP award ???? Devastante e d… -