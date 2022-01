Messi: “Più tempo del previsto per guarire dal Covid. Grandi sfide ci aspettano” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Risultato positivo al Covid a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno, per Lionel Messi, stella dell’Argentina e del Paris Saint-Germain, ci è voluto più tempo del previsto per negativizzarsi e recuperare la forma.... Leggi su itasportpress (Di venerdì 14 gennaio 2022) Risultato positivo ala cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno, per Lionel, stella dell’Argentina e del Paris Saint-Germain, ci è voluto piùdelper negativizzarsi e recuperare la forma....

Advertising

mattinodipadova : Trovato senza vita nella sua abitazione. Aveva 61 anni. Era tra i più apprezzati scrittori veneti. E’ stato anche a… - MariaElenaBozz1 : @Slvn46 @rep_roma Ok ma c’è ne sono due messi in croce per tutta Roma, ne mettessero dì più piuttosto, più che fare… - DanyRoss70 : RT @juventusfans: Ma lo avete notato il rigore concesso all’#Inter? Per non parlare degli altri 2 richiesti con tuffi di ogni genere! Solo… - signoramisa : Ieri l'abbiamo fatto insieme (e lui è stato più bravo) ma ormai siamo messi così ?? #Wordle #smettoquandovoglio - folkwidow : RT @pondgitsun3: Patrick Gibson che ha passato la settimana scorsa a mettere foto da Budapest e roba di lui a cavallo nelle storie di insta… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Più Da Allegri che dà del cogl**** all'arbitro ai pugni di Bonucci: Juventus fuori controllo La Juventus non sa più vincere e i nervi dei bianconeri sono messi a dura prova. Prima lo sfogo di Max Allegri contro gli arbitri al termine della gara pareggiata in casa con il Napoli il 6 gennaio, poi la clamorosa ...

I cani, il fisico bestiale, la mamma: tutti i segreti del nuovo Sanchez ...sostegno alle cinquemila persone che avevano perso casa e per la ricostruzione delle zone più ... o la ristrutturazione degli ospedali e degli edifici messi peggio.

Cuomo, archiviata anche la più grave tra le dodici denunce: "Difficile provare l'accusa" La Repubblica La Juventus non savincere e i nervi dei bianconeri sonoa dura prova. Prima lo sfogo di Max Allegri contro gli arbitri al termine della gara pareggiata in casa con il Napoli il 6 gennaio, poi la clamorosa ......sostegno alle cinquemila persone che avevano perso casa e per la ricostruzione delle zone... o la ristrutturazione degli ospedali e degli edificipeggio.