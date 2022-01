Madame canta in francese in Tu M’As Compris, il duetto con Hatik: tutti i dettagli (Di venerdì 14 gennaio 2022) È dell’ultima ora l’annuncio di un nuovo singolo in cui Madame canta in francese. Il titolo è Tu M’As Compris, e ha tutta l’aria di essere una nuova versione del singolo Tu Mi Hai Capito pubblicato a settembre in duetto con Sfera Ebbasta. A questo giro la giovanissima artista vicentina duetta con Hatik, rapper francese reduce dal successo del singolo Y’A Rien (feat. Slimane) e della collaborazione con Wejdene nel brano In My Bubble. In Tu M’As Compris Madame canta in francese con Hatik. Il singolo sarà fuori il 28 gennaio 2022. Non è noto come sia nata la collaborazione tra i due artisti, ma da tempo Francesca Calearo – questo il nome di battesimo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) È dell’ultima ora l’annuncio di un nuovo singolo in cuiin. Il titolo è Tu, e ha tutta l’aria di essere una nuova versione del singolo Tu Mi Hai Capito pubblicato a settembre incon Sfera Ebbasta. A questo giro la giovanissima artista vicentina duetta con, rapperreduce dal successo del singolo Y’A Rien (feat. Slimane) e della collaborazione con Wejdene nel brano In My Bubble. In Tuincon. Il singolo sarà fuori il 28 gennaio 2022. Non è noto come sia nata la collaborazione tra i due artisti, ma da tempo Francesca Calearo – questo il nome di battesimo ...

Advertising

Rossaliena : MARCO MENGONI canta MI FIDERÒ insieme a MADAME - MiuccioPrado : @iannetts70 Per fortuna che c'è invece la Rosenkanz dell'internet che gliele canta alla madame pipì del ministero.… - citrinestan : RT @vivonelkaos: Voce è un brano strepitoso. È un testo con almeno tre livelli di lettura. Come sempre nel suo stile, puoi capire ogni sing… - CristoforoNolan : #madame in tendenza e vale la pena sentire la sua unica canzone decente. - ch3xa_piaa : RT @borraccino_: 'Madame non canta con l'AUTOTUNSZ?' Giorgio Panariello, 8 gennaio 2022 #TalieQuali -