Litigano per la viabilità e il figlio difende il padre sferrando un pugno all’avversario: 60enne in gravissime condizioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un’auto che procede a zig zag, sfiorando le altre vetture. E un uomo che, nell’intento di provare ad evitare un incidente, la affianca e riesce a farla fermare. A bordo della prima auto ci sono due uomini di origine romena, residenti a Isernia, mentre nella seconda un padre e il figlio di 16 anni. I fatti si sono svolti questo pomeriggio in via Casilina, tra Cervaro e San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Tra gli occupanti delle due vetture nasce una discussione, il padre del ragazzo ad un certo punto avrebbe cercato di togliere la chiave di accensione dall’auto dei due stranieri per evitare che continuassero a correre zigzagando e mettendo a rischio la vita di chi percorreva la loro stessa strada. Prima la discussione, poi il pugno Ma evidentemente i toni a quel punto si sarebbero alzati, perché ad un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un’auto che procede a zig zag, sfiorando le altre vetture. E un uomo che, nell’intento di provare ad evitare un incidente, la affianca e riesce a farla fermare. A bordo della prima auto ci sono due uomini di origine romena, residenti a Isernia, mentre nella seconda une ildi 16 anni. I fatti si sono svolti questo pomeriggio in via Casilina, tra Cervaro e San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Tra gli occupanti delle due vetture nasce una discussione, ildel ragazzo ad un certo punto avrebbe cercato di togliere la chiave di accensione dall’auto dei due stranieri per evitare che continuassero a correre zigzagando e mettendo a rischio la vita di chi percorreva la loro stessa strada. Prima la discussione, poi ilMa evidentemente i toni a quel punto si sarebbero alzati, perché ad un ...

