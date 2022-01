Incendio in una palazzina a Trento, muore un uomo di 70 anni (Di venerdì 14 gennaio 2022) La tragedia a San Donà. Secondo una prima ricostruzione avrebbe preso fuoco una coperta termica. Otto persone trasportate in ospedale per accertamenti Leggi su repubblica (Di venerdì 14 gennaio 2022) La tragedia a San Donà. Secondo una prima ricostruzione avrebbe preso fuoco una coperta termica. Otto persone trasportate in ospedale per accertamenti

MediasetTgcom24 : Incendio in una palazzina a Trento, morto un 70enne #Trento - BabboleoNews : #Incendio ieri sera a #Sarzana. Per cause ignote le fiamme sono divampate sul tetto di una Rsa. Tanto spavento per… - TgrRaiLiguria : Incendio al tetto di una Rsa a #Sarzana, quindici anziani salvati nella notte dai Vigili del Fuoco. @emergenzavvf… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Incendio in una palazzina a Trento, morto un 70enne #Trento - statodelsud : Incendio in una palazzina a Trento, morto un uomo di 70 anni -