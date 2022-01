Gerry Scotti concorrente di un quiz? Altro che presentatore: il video spiazza tutti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il vostro desiderio è quello di vedere Gerry Scotti come conduttore di un game show, magari in uno che conduce lui stesso? Il vostro desiderio è stato esaudito. Gerry Scotti è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti dello showbiz. La sua simpatia, la sua spontaneità ed il suo carisma tengono incollati milioni di persone Leggi su youmovies (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il vostro desiderio è quello di vederecome conduttore di un game show, magari in uno che conduce lui stesso? Il vostro desiderio è stato esaudito.è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti dello showbiz. La sua simpatia, la sua spontaneità ed il suo carisma tengono incollati milioni di persone

Advertising

Signore_di_Baux : @doluccia16 Gerry Scotti ?????? - Manuel_trash : RT @pazzipergerry: Dal 28/2 @Gerry_Scotti e @francescamanzini tornano dietro il bancone di @Striscia ???????? - ohbotta : Cosa vedono tutti: un bolide Cosa vedo io: Gerry Scotti che urla BUONASERAAAA BUONASERAAA #harrypotterelacameradeisegreti - sweet_cre4ture : @nayabedumb @FetusNiall93 gerry scotti è una pandemia - Nomorefakesss : @madforfree @zona_bianca Per me ha fatto la classica chiamata a casa come fosse da Gerry Scotti -