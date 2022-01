Funerali David Sassoli | la salma lascia la basilica accompagnata dal silenzio militare

Advertising

VittorioSgarbi : Domani, dopo i funerali di Stato, la salma del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, verrà tumulata, co… - antoniospadaro : Tutta da leggere e meditare l’omelia pronunciata dal cardinale Matteo #Zuppi, arcivescovo di Bologna, ai funerali d… - Europarl_IT : I funerali di Stato del Presidente David Sassoli si svolgeranno oggi a mezzogiorno presso la Basilica di Santa Mari… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: I funerali di Stato di David Sassoli. La moglie: “Sarà durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è imp… - infoitinterno : Funerali David Sassoli, il commosso ricordo dei figli Giulio e Livia: “Fino alla fine ci hai parlato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali David

AGI/Vista - Le parole del primo ministro della Francia Jean Castex al termine deidi Stato del presidente del Parlamento europeoSassoli.Aidi Stato perSassoli cadono le formalità delle esequie solenni per far posto ad una sorta di 'famiglia allargata' - amici, parenti, colleghi giornalisti, capi di Stato e di governo ..."Ho avuto una vita bella, decisamente molto bella. E finirla a 65 anni è davvero troppo presto. Questo mi dicevi solo due settimane fa, quando avevi capito già tutto, mentre noi giocavamo a nasconderc ...Venerdì, 14 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, nuovo appello di Gianni Letta per un clima di serenità Roma, 14 gen. (askanews) - "Serenità e valutazione degli interessi generali del bene comune pri ...