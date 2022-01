Europei pattinaggio: Daniel Grassl storico argento a Tallin (Di sabato 15 gennaio 2022) Un risultato storico per il pattinaggio artistico italiano ai campionati Europei di Tallin: Daniel Grassl con un punteggio di 274.48 ha conquistato la medaglia d'argento nella gara maschile. Soltanto nel 1953 e nel 1954 un italiano, Carlo Fassi, aveva fatto meglio vincendo la medaglia d'oro. Per il 19enne meranese partiva da quinto posto e ha saputo recuperare ben tre posizioni. Oro al russo Kondratiuk. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 gennaio 2022) Un risultatoper ilartistico italiano ai campionatidicon un punteggio di 274.48 ha conquistato la medaglia d'nella gara maschile. Soltanto nel 1953 e nel 1954 un italiano, Carlo Fassi, aveva fatto meglio vincendo la medaglia d'oro. Per il 19enne meranese partiva da quinto posto e ha saputo recuperare ben tre posizioni. Oro al russo Kondratiuk.

