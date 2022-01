Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno un contratto matrimoniale: “Una leggenda metropolitana vomitevole” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono più vicini che mai e sembra proprio che abbiano un ottimo rapporto. Lo dimostrano le immagini delle vacanze natalizie che entrambi hanno condiviso sui social, dove si mostrano in compagnia del figlio Nathan Falco come una serena famiglia unita. Nonostante l’atteggiamento positivo da parte di entrambi però, alcuni hanno cercato di insinuare un forte dubbio sull’ex coppia, arrivando ad affermare che i due abbiano firmato un accordo matrimoniale. Inutile dire che la showgirl non l’ha presa bene e di recente ha commentato con parole dure queste indiscrezioni. Elisabetta Gregoraci smentisce i rumor: “Non firmerei qualcosa del genere” Da tempo ormai circolano voci su un presunto accordo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)sono più vicini che mai e sembra proprio che abbiano un ottimo rapporto. Lo dimostrano le immagini delle vacanze natalizie che entrambicondiviso sui social, dove si mostrano in compagnia del figlio Nathan Falco come una serena famiglia unita. Nonostante l’atteggiamento positivo da parte di entrambi però, alcunicercato di insinuare un forte dubbio sull’ex coppia, arrivando ad affermare che i due abbiano firmato un accordo. Inutile dire che la showgirl non l’ha presa bene e di recente ha commentato con parole dure queste indiscrezioni.smentisce i rumor: “Non firmerei qualcosa del genere” Da tempo ormai circolano voci su un presunto accordo ...

