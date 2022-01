Diana Del Bufalo ribatte alle voci sulla sua esclusione da LOL e rivela: “io minacciata di morte” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diana Del Bufalo è stata ultimamente al centro di una vera e propria tempesta mediatica per via di alcune sue dichiarazioni legate ai vaccini, fatte durante una diretta Instagram. La cantante e attrice ha inoltre ammesso di non essersi vaccinata per non meglio precisati motivi di salute legati a delle patologie cardiache di cui la Del Bufalo ha dichiarato di soffrire. A fronte delle numerose polemiche sollevatesi, Diana Del Bufalo ha chiesto scusa per la superficialità con cui ha trattato la questione dei vaccini, specificando di essere costantemente monitorata attraverso i tamponi. sulla scia di queste polemiche, sono cominciate a circolare voci che paventavano l’esclusione dell’attrice dal cast della seconda stagione del programma LOL – Chi ... Leggi su trashblog (Di venerdì 14 gennaio 2022)Delè stata ultimamente al centro di una vera e propria tempesta mediatica per via di alcune sue dichiarazioni legate ai vaccini, fatte durante una diretta Instagram. La cantante e attrice ha inoltre ammesso di non essersi vaccinata per non meglio precisati motivi di salute legati a delle patologie cardiache di cui la Delha dichiarato di soffrire. A fronte delle numerose polemiche sollevatesi,Delha chiesto scusa per la superficialità con cui ha trattato la questione dei vaccini, specificando di essere costantemente monitorata attraverso i tamponi.scia di queste polemiche, sono cominciate a circolareche paventavano l’dell’attrice dal cast della seconda stagione del programma LOL – Chi ...

