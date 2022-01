Covid | anche ad Ischia aumento esponenziale dei contagi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Continuaadl’deida coronavirus: sull’isola si contano, infatti, 2269 positivi ed il dato è vecchio di almeno 48 ore. Secondo l’aggiornamento sulla situazionediffuso dall’Associazione Ingegneri ischitana, che mette insieme i dati ufficiali della Asl, in una settimana sull’isola isono quasi raddoppiatise adesso vengono conteggiatii positivi al tampone antigenico. Tra i comuni isolani in quello diPorto si contano attualmente 692 positivi, a Forio 611, a Barano 383. Il boom di positivi sull’isola è un dato comunque al di sotto delle medie nazionali e regionali ed al momento non ...

