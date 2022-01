Così l’alleanza pubblico-privato fu decisiva per recuperare la Costa Concordia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto si può dire, tranne che il rapporto di necessaria collaborazione con Costa Crociere sia partito in discesa. La notte della tragedia fu difficilissimo parlare con qualcuno che non fosse un operatore del numero verde messo a disposizione per i passeggeri e i loro familiari. A cinque giorni dalla mia nomina a commissario delegato fummo costretti a inviare una diffida alla società poiché non aveva fornito, nei tempi stabiliti, l’atteso piano di smaltimento dei rifiuti della nave. Con il passare del tempo e l’esigenza di lavorare insieme con obiettivi comuni – rimuovere la nave quanto prima, farlo nel massimo rispetto ambientale e senza arrecare ulteriori danni alla comunità gigliese – ci assestammo, ognuno rispetto ai propri compiti e responsabilità, e iniziammo a interagire sentendoci parte della stessa squadra. L’imperativo era rimediare per quanto possibile, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto si può dire, tranne che il rapporto di necessaria collaborazione conCrociere sia partito in discesa. La notte della tragedia fu difficilissimo parlare con qualcuno che non fosse un operatore del numero verde messo a disposizione per i passeggeri e i loro familiari. A cinque giorni dalla mia nomina a commissario delegato fummo costretti a inviare una diffida alla società poiché non aveva fornito, nei tempi stabiliti, l’atteso piano di smaltimento dei rifiuti della nave. Con il passare del tempo e l’esigenza di lavorare insieme con obiettivi comuni – rimuovere la nave quanto prima, farlo nel massimo rispetto ambientale e senza arrecare ulteriori danni alla comunità gigliese – ci assestammo, ognuno rispetto ai propri compiti e responsabilità, e iniziammo a interagire sentendoci parte della stessa squadra. L’imperativo era rimediare per quanto possibile, ...

