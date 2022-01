Concorso STEM, gli idonei chiedono ancora lo scorrimento della graduatoria (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia sono ripresi i lavori alla camera e al Senato e con essi per gli idonei STEM gli incontri per chiedere al Parlamento un provvedimento urgente che consenta la creazione e lo scorrimento delle graduatorie del Concorso STEM appena superato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia sono ripresi i lavori alla camera e al Senato e con essi per gligli incontri per chiedere al Parlamento un provvedimento urgente che consenta la creazione e lodelle graduatorie delappena superato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso STEM, gli idonei chiedono ancora lo scorrimento della graduatoria - MonicaPerrone9 : RT @matescienzeSTEM: @LuigiGallo15 @DeLuciaDanila @FloridiaBarbara Gli idonei STEM chiedono la graduatoria di merito. Non si trovano supple… - FraPrudenz : RT @Rosaie14: @ProfPBianchi @Tg3web Perché bandire un altro concorso STEM quando ancora è in corso il primo e con tanti idonei già pront… - Cicca371950501 : RT @Sas_888_: @ProfPBianchi @LaStampa @MassimGiannini #graduatoriaDiMerito per gli #idoneiSTEM @ProfPBianchi @pdnetwork @FratellidItalia @… - alexlavecchia85 : RT @matescienzeSTEM: @LuigiGallo15 @DeLuciaDanila @FloridiaBarbara Gli idonei STEM chiedono la graduatoria di merito. Non si trovano supple… -