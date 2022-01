Biagio D’Anelli non sarà presente in studio stasera al GF Vip: Perché? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Biagio D’Anelli stasera non sarà presente per la diretta del Grande Fratello Vip 6. Ad annunciarlo è proprio lui tramite i social a comunicare la notizia. Il concorrente ha contratto il covid – 19. Niente incontro romantico per Miriana Trevisan. Nessuna quarantena per amore, ma una fatta per necessità. “Sto passando i guai” racconta Biagio D’Anelli Nelle sue storie Instagram Biagio D’Anelli racconta cosa gli è successo “Ho fatto il tampone e sono positivo. Ebbene sì! Questo virus di me**a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai Perché ho 38 e mezzo di febbre e non passa nonostante stia prendendo tachipirina a gogò”. Il talent scout ne approfitta per fare un ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022)nonper la diretta del Grande Fratello Vip 6. Ad annunciarlo è proprio lui tramite i social a comunicare la notizia. Il concorrente ha contratto il covid – 19. Niente incontro romantico per Miriana Trevisan. Nessuna quarantena per amore, ma una fatta per necessità. “Sto passando i guai” raccontaNelle sue storie Instagramracconta cosa gli è successo “Ho fatto il tampone e sono positivo. Ebbene sì! Questo virus di me**a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guaiho 38 e mezzo di febbre e non passa nonostante stia prendendo tachipirina a gogò”. Il talent scout ne approfitta per fare un ...

