Al via il bando del Premio Bianca d’Aponte 2022 per cantautrici (Di venerdì 14 gennaio 2022) È online il bando di concorso per la 18a edizione del “Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa“, l’unico contest italiano riservato a cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. Il bando è disponibile, insieme alla scheda di iscrizione, su www.PremioBiancadaponte.it. La partecipazione è come sempre gratuita, mentre la scadenza è fissata al 30 aprile 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 gennaio 2022) È online ildi concorso per la 18a edizione del “– Città di Aversa“, l’unico contest italiano riservato a, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. Ilè disponibile, insieme alla scheda di iscrizione, su www.daponte.it. La partecipazione è come sempre gratuita, mentre la scadenza è fissata al 30 aprile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ViPiu_it : Gdf Vicenza: bando per 6 atleti con disabilità fisiche e sensoriali per Sezione Paralimpica Fiamme Gialle… - FIRST_ARTER : Resistenza antimicrobica: pubblicato il nuovo bando @JPIAMR per progetti di ricerca. Scopri di più:… - wecityit : #MaaS ?? Mobility as a Service for Italy, il bando promosso dal #Pnrr che punta a favorire lo sviluppo di servizi… - DiTitino : RT @campobassocitta: Orti urbani, in via Campania messi a bando dieci lotti di terreno - RedazioneAdp : Comelico Superiore, bando per valorizzare il Rifugio Lunelli a Selvapiana -

Ultime Notizie dalla rete : via bando Borgo, due bandi per le associazioni del territorio Il bando e la domanda sono reperibili sul sito del Comune di Borgo a Mozzano all'indirizzo: www. via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano; mediante invio tramite PEC all'indirizzo comune.borgoamozzano@...

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE: AL VIA LE DOMANDE DA LUNEDÌ Si auspica che il bando in oggetto possa rientrare in un disegno più ampio di interventi di sostegno al comparto economico ". Per maggiori informazioni sul bando e la relativa documentazione ...

'IMPARARE DA TERRITORIO'. AL VIA IL BANDO DEL PREMIO MAGGIA 2022 Archiportale.com ‘Liberi dall’amianto’, oltre trecento le domande presentate POTENZA – Sono 326 le domande di contributi presentate nell’ambito del Programma “Liberi dall’amianto”, bando scaduto il 31 dicembre scorso ... L’istruttoria ha dato il via libera a 272 domande, tre ...

Al via il bando del Premio Bianca d’Aponte 2022 per cantautrici È online il bando per la 18a edizione del "Premio Bianca d'Aponte – Città di Aversa", l'unico contest italiano riservato a cantautrici ...

Ile la domanda sono reperibili sul sito del Comune di Borgo a Mozzano all'indirizzo: www.Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano; mediante invio tramite PEC all'indirizzo comune.borgoamozzano@...Si auspica che ilin oggetto possa rientrare in un disegno più ampio di interventi di sostegno al comparto economico ". Per maggiori informazioni sule la relativa documentazione ...POTENZA – Sono 326 le domande di contributi presentate nell’ambito del Programma “Liberi dall’amianto”, bando scaduto il 31 dicembre scorso ... L’istruttoria ha dato il via libera a 272 domande, tre ...È online il bando per la 18a edizione del "Premio Bianca d'Aponte – Città di Aversa", l'unico contest italiano riservato a cantautrici ...