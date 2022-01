Ufficiale | Valentino Rossi sarà al via del GT World Challenge Europe - News

Advertising

TeoBellan : UFFICIALE: Valentino Rossi nel 2022 correrà nel GT World Challenge Europe (Endurance & Sprint) con l'Audi R8 LMS de… - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: Valentino Rossi ha scelto Audi e il campionato GT World Challenge Europe: UFFICIALE - Il Dottore correrà per il team WRT s… - wofmotorsport : Nuova avventura per Valentino #GTWorldChEu #VR46 - FTraiettoria : Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge: ufficiale il suo approdo nel team WRT Scritto da Stefano Nicoli - LucianoQuaranta : RT @motorboxcom: Dopo il test dello scorso dicembre, #ValentinoRossi ha firmato con il team WRT e gareggerà nel #GTWorldChEu al volante di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Valentino

Motosprint.it

10 round tra Endurance Cup e Spirit Cup Se il GP di Valencia 2021 aveva messo fine alla carriera del nove volte iridatoRossi in sella ad una moto, il suo futuro, come già aveva detto, lo ...Rossi si è preso un po' di tempo, dopo l'addio alla MotoGP, per decidere del suo futuro. ... Ad annunciarlo è stata una notasul sito della competizione: ' opo un test di successo con ...La leggenda vivente della MotoGP e del motorsport internazionale volta, definitivamente, pagina. Dopo essere stato uno degli assoluti protagonisti nelle due ruote con ben nove titoli mondiali messi in ...10 round, tra Endurance Cup e Spirit Cup, per il pilota di Tavullia, che ha detto addio al mondo delle moto, sarà al via del campionato con il team WRT, squadra di punta dell'Audi ...