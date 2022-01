Udine | al Teatrone concerto dedicato a Vivaldi e Handel

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Appuntamento da non perdere, per gli appassionati di musica barocca e non solo, quello in programma lunedì 17 gennaio 2022 quando, alle ore 20.45, saliranno sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da, per un’unica data attesa in tutta la regione, l’ensemble Europa Galante con il suo direttore e fondatore, Fabio Biondi, e il mezzosoprano statunitense Vivica Genaux. Tuttoad Antonioe Georg Friedrich Händel il programma del, con una scelta di celebri ouverture e scene liriche tratte da capolavori del teatro d’opera barocco come Griselda (1735) e Rinaldo (1711), che troveranno compiutezza assoluta nella celebrata star americana di questo repertorio, a testimonianza di un sodalizio di lungo corso che ha originato una corposa serie di memorabili incisioni discografiche. Pochi ...

