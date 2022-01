Traffico Roma del 13-01-2022 ore 15:30 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverde Roma da Simona Cerchiara una buona giornata ben trovati a questo appuntamento vari incidenti in quest’ultima ora disagio Icon code e rallentamenti sulla diramazione Sud dell’autostrada Roma Napoli un incidente tra Torrenova e la barriera in direzione di Frosinone di Napoli coinvolti due vetture vicino alla via Tiburtina zona Setteville caserosse un incidente in via Osteria delle capannacce a Laura l’incidente in Piazza Cornelia mentre sulla piazzale Flaminio un incidente all’altezza del Muro Torto nella corsia salire verso Il Pincio e per un incidente chiusa la Pontina nella zona di Latina qualche disagio per Traffico intenso difficoltà di circolazione sia sulla via Appia Nuova sia sulla Appia Pignatelli in uscita da Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Traffico tratto Ardeatina ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverdeda Simona Cerchiara una buona giornata ben trovati a questo appuntamento vari incidenti in quest’ultima ora disagio Icon code e rallentamenti sulla diramazione Sud dell’autostradaNapoli un incidente tra Torrenova e la barriera in direzione di Frosinone di Napoli coinvolti due vetture vicino alla via Tiburtina zona Setteville caserosse un incidente in via Osteria delle capannacce a Laura l’incidente in Piazza Cornelia mentre sulla piazzale Flaminio un incidente all’altezza del Muro Torto nella corsia salire verso Il Pincio e per un incidente chiusa la Pontina nella zona di Latina qualche disagio perintenso difficoltà di circolazione sia sulla via Appia Nuova sia sulla Appia Pignatelli in uscita dasul Raccordo Anulare in carreggiata esternatratto Ardeatina ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - VAIstradeanas : 15:18 #A1 Traffico da Svincolo Di Torrenova a Barriera Di Roma Sud.Velocità:12Km/h - Trash___Boy : @Ri_Ghetto Tra Roma e Napoli c'è il traffico nei suoi studi. - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Casilina ?????? Traffico rallentato all'altezza di Via di Vermicino > Roma Centro #Luceverde #Lazio -