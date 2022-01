The Home: Pete Davidson nell'horror di James DeMonaco (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pete Davidson si misurerà con l'horror nel nuovo film del regista James DeMonaco, intitolato The Home e prodotto da Miramax. Pete Davidson sarà il protagonista del nuovo horror del regista di The Purge James DeMonaco, The Home, prodotto da Miramax. Davidson interpreterà Max, un uomo problematico che inizia a lavorare in una casa di riposo e ben presto si rende conto che i suoi residenti e custodi nascondono sinistri segreti. Mentre indaga sull'edificio e sul suo quarto piano proibito, inizia a scoprire connessioni con il suo passato e la sua educazione come figlio adottivo. Bill Block e Sebastian K. Lemercier di Miramax produrranno The Home insieme a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022)si misurerà con l'nel nuovo film del regista, intitolato Thee prodotto da Miramax.sarà il protagonista del nuovodel regista di The Purge, The, prodotto da Miramax.interpreterà Max, un uomo problematico che inizia a lavorare in una casa di riposo e ben presto si rende conto che i suoi residenti e custodi nascondono sinistri segreti. Mentre indaga sull'edificio e sul suo quarto piano proibito, inizia a scoprire connessioni con il suo passato e la sua educazione come figlio adottivo. Bill Block e Sebastian K. Lemercier di Miramax produrranno Theinsieme a ...

