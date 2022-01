Tatticamente quasi perfetto | l’ottima partita di Aleksey Miranchuk

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non c’è niente di più bello che una grande opportunità sfruttata a pieno potere. Basterebbe questa frase per descrivere ladiieri sera in Coppa Italia contro il Venezia. Un match dove il russo si è imposto togliendosi mesi di ruggine grazie la sua qualità (fino ad ora poco espresso). Schierato inizialmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Napoli-Atalanta, 4^ giornata Serie A Atalanta, senti Luca Percassi: “Non vogliamo deludere le attese. Sulle voci intorno a Romero…” Prendere un altro attaccante o fiducia in? L’opinione dei tifosi dell’Atalanta Rimanere a Bergamo oppure lasciarlo andare via? Le opinioni dei tifosi dell’Atalanta su Ilicic Per Tomiyasu duello tra ...