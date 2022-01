Supercoppa | Fabrizio Corona meglio di Nostradamus | la profezia si avvera – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 13 gennaio 2022)ha fatto un pronostico sull’esito dellatra Inter e Juventus che si èto nel minimo dettaglio. Ieri sera l’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato il primo trofeo stagionale battendo in finale la Juventus di Allegri. La partita per i nerazzurri si era messa in salita quando i bianconeri hanno trovato il vantaggio e qualche tifoso interista aveva temuto che il dopo Conte sarebbe iniziato con una sconfitta nella finale di. Pochi minuti dopo gli uomini di Inzaghi hanno trovato il pareggio con un rigore trasformato da Lautaro Martinez, ma le sensazioni dei tifosi non si sono tramute in positive. I campioni d’Italia in carica hanno giocatodegli avversari ed hanno avuto maggiori occasioni, sfiorando il gol vittoria in vari ...