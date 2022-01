Spalletti: «Molti calciatori sono stanchi e chi rientra non è pronto» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina Il Napoli è crollato? «C’erano giocatori che avevano giocato tre giorni fa, quelli sostituiti sono fuori da diverso tempo. Aver tirato lungo nel minutaggio qualche problema ce l’ha creato. Ma dovevamo gestirla meglio quando siamo stati in superiorità numerica sia sull’1-1 che quando sono passati loro in vantaggio. Il problema maggiore viene da un’impossibilità di condizione fisica perché Molti hanno tirato la carretta e ora hanno difficoltà nel recuperare» Sulla gara di Lozano «Lo voglio rivedere, il piede lo mette perché non riesce a toccare la palla, poi cerca di ammorbidire l’intervento ma alla fine l’arbitro ha fatto bene. Piuttosto ho dubbi sul ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico del Napoli, Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina Il Napoli è crollato? «C’erano giocatori che avevano giocato tre giorni fa, quelli sostituitifuori da diverso tempo. Aver tirato lungo nel minutaggio qualche problema ce l’ha creato. Ma dovevamo gestirla meglio quando siamo stati in superiorità numerica sia sull’1-1 che quandopassati loro in vantaggio. Il problema maggiore viene da un’impossibilità di condizione fisica perchéhanno tirato la carretta e ora hanno difficoltà nel recuperare» Sulla gara di Lozano «Lo voglio rivedere, il piede lo mette perché non riesce a toccare la palla, poi cerca di ammorbidire l’intervento ma alla fine l’arbitro ha fatto bene. Piuttosto ho dubbi sul ...

