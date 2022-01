Spalletti | Dovevamo gestirla meglio Abbiamo problemi di condizione fisica

Advertising

antonio_gaito : #Spalletti: 'Si è giocato tre giorni fa e quelli entrati sono fuori da tempo. Il minutaggio crea problemi, ma dovev… - Pall_Gonfiato : #Napoli - Il commento di #Spalletti dopo l'eliminazione in #CoppaItalia contro la Fiorentina - TuttoMercatoWeb : Napoli, Spalletti dopo il ko: 'Molti hanno tirato la carretta, ma dovevamo gestirla meglio' - SeEarn : SPALLETTI A KISS KISS: “IL PROBLEMA ATTUALE È LA CONDIZIONE FISICA; DOVEVAMO GESTIRE MEGLIO LA SUPERIORITÀ NUMERICA… - NCN_it : SPALLETTI A KISS KISS: “IL PROBLEMA ATTUALE È LA CONDIZIONE FISICA; DOVEVAMO GESTIRE MEGLIO LA SUPERIORITÀ NUMERICA… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Dovevamo

Firenze Viola

chiuderla prima, ma va bene così. Assenze? Quando sono tutte nello stesso reparto hai dei ... Gara difficile sia perche per Italiano , andiamo a vedere che cosa ha detto quest'ultimo,...Nonperdere. Ora basta passi falsi. Certo, se a Torino va male occorrerò pensare solo al quarto posto'.come lo giudica? 'Quando le cose non vanno bene si vanno a vedere tutti i ...Luciano Spalletti ed il Napoli salutano la Coppa Italia ... Aver tirato lungo nel minutaggio qualche problema ce l'ha creato. Ma dovevamo gestirla meglio quando siamo stati in superiorità numerica sia ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live. 16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valevole per gli ottavi ...