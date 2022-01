Silvio Berlusconi innamorato di due donne | ecco chi gli hanno fatto perdere doppiamente la testa | una è del Sud

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembra che gli piaccia molto Gilda. Gilda, invece, sembra felice tra le braccia dell'ex presidente del Consiglio. Sogna di diventare presidente della repubblica. Sarebbe il culmine, l'apice di una carriera e di una vita incredibili., imprenditore, presidente di successo del Milan, politico e più volte presidente del Consiglio. Ma soprattutto ha cambiato il modo di vivere, il modo di pensare degli italiani. Ora lo vediamo nella nuova compagnia., la storia d'Italia Nel 1975 fonda la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società multimediale Mediaset. Nell'ottobre del 1993 entra in politica e dopo pochi mesi fonda il partito di centrodestra Forza Italia. Per tre volte è stato Primo Ministro. Da presidente del Milan ha vinto praticamente tutto. In Italia e in Europa. Certo, nella ...

Advertising

Antonio_Tajani : Questa mattina durante la riunione dell'@EPPGroup ho illustrato la situazione italiana in vista dell'elezione del n… - AzzolinaLucia : Mi hanno chiesto cosa pensassi della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale e se mi avesse telefonato. Nel… - fattoquotidiano : L’ALTRO “PIANO B” | Alla vigilia del vertice, la Lega e Toti mandano due pizzini a Silvio, che però non molla: deci… - FogliFabiana : RT @MrAndrewQ: Elly Schlein è la politica che ha detto la cosa più chiara e definitiva sulla candidatura di Silvio #Berlusconi al Quirinale… - ErmannoKilgore : 'Mi chiamo Silvio. Sono buono, generoso, amico di tutti. Un eroe della libertà' | L'HuffPost Grazie #Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

presidente della Repubblica italiana è esito assai improbabile. Esarebbe comunque un capo dello Stato improponibile nei fatti non per uno ma per dieci e cento motivi a tutti noti. Eppure lo stato della società politica e civile è tale che ...'Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a'. In vista di un possibile tavolo tra i partiti per il Quirinale Matteo Salvini mette in chiaro che 'non si accettano veti ideologici da parte della sinistra' sui candidati. 'Spero ...Corsa al Quirinale. «Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Silvio Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si ...Roma, 13 gen. "Da Salvini oggi è venuta una presa di posizione definitiva: Silvio Berlusconi è il candidato del centrodestra, e Matteo Salvini gestisce questa o ...