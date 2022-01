Scuola, Pacifico (Anief): Tar non condivisibile. Presto metà delle classi in Dad (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La decisione del Tar di far tornare gli alunni in classe anche con un numero impressionante di casi di positività al Covid non è condivisibile, perché con questo andare nei prossimi giorni la maggior parte delle classi e degli alunni si ritroverà a fare lezione da casa”. Così Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, commentando il ripristino delle lezioni in presenza anche in Campania, contro il volere della Regione, e la richiesta dei governatori di cambiare le norme che permettono di poter procedere con la Dad non solo per le zone rosse. Secondo il sindacato, il rischio concreto, anche alla luce delle proiezioni delle ultime ore dell’Oms sulla possibilità che entro due mesi un europeo su due verrà contagiato dalla variante Omicron, è che usciremo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La decisione del Tar di far tornare gli alunni in classe anche con un numero impressionante di casi di positività al Covid non è, perché con questo andare nei prossimi giorni la maggior partee degli alunni si ritroverà a fare lezione da casa”. Così Marcello, presidente dell’, commentando il ripristinolezioni in presenza anche in Campania, contro il volere della Regione, e la richiesta dei governatori di cambiare le norme che permettono di poter procedere con la Dad non solo per le zone rosse. Secondo il sindacato, il rischio concreto, anche alla luceproiezioniultime ore dell’Oms sulla possibilità che entro due mesi un europeo su due verrà contagiato dalla variante Omicron, è che usciremo ...

