Rinnovo Luiz Felipe, fumata grigia con la Lazio: i dettagli

fumata grigia per quel che riguarda il Rinnovo di Luiz Felipe: manca ancora l'accordo tra le parti. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, mancherebbero alcuni dettagli per l'accordo tra Luiz Felipe e la Lazio. Il brasiliano in scadenza a giugno ancora non ha accettato la proposta biancoceleste, anche se i rapporti sono ottimi e la speranza è quella di chiudere quanto prima. Attenzione all'Inter sullo sfondo, con Marotta che sta provando ad inserirsi.

