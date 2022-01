Renzi: «Vi ricordate quando abbiamo fatto il cucchiaio a Conte?» (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Un anno fa, alla Camera, Conte è caduto. Citando Totti: gli abbiamo fatto il cucchiaio, abbiamo salvato l’Italia, ora c’è Draghi». Il leader di Italia Viva Matteo Renzi in collegamento con Radio Leopolda oggi ricorda la caduta del governo dell’Avvocato del Popolo con un paragone calcistico. «Compie un anno il sacrificio di Italia viva, non ripagato in termini di sondaggi ma in termini di Pil. abbiamo salvato il Paese», aggiunge Renzi. Il riferimento è al calcio di rigore che il capitano della Roma calciò durante la semifinale di Euro 2000 dell’Italia contro l’Olanda: prima, rivolgendosi al compagno Gigi Di Biagio, Totti pronunciò l’ormai celeberrima frase: «Nun te preoccupà, mo je faccio er cucchiaio». Poi batté Van der Sar con il ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Un anno fa, alla Camera,è caduto. Citando Totti: gliilsalvato l’Italia, ora c’è Draghi». Il leader di Italia Viva Matteoin collegamento con Radio Leopolda oggi ricorda la caduta del governo dell’Avvocato del Popolo con un paragone calcistico. «Compie un anno il sacrificio di Italia viva, non ripagato in termini di sondaggi ma in termini di Pil.salvato il Paese», aggiunge. Il riferimento è al calcio di rigore che il capitano della Roma calciò durante la semifinale di Euro 2000 dell’Italia contro l’Olanda: prima, rivolgendosi al compagno Gigi Di Biagio, Totti pronunciò l’ormai celeberrima frase: «Nun te preoccupà, mo je faccio er». Poi batté Van der Sar con il ...

Advertising

Daline_09_1999 : Renzi: vi ricordate quando abbiamo fatto il cucchiaio a Conte? Lo statista, il miglior politico degli ultimi 30 ann… - CiccioniSe : RT @Th5stelle: «Vi ricordate quando abbiamo fatto il cucchiaio a #Conte?». Queste le parole di #Renzi. Uno che in piena pandemia si gratifi… - Piero43 : RT @Th5stelle: «Vi ricordate quando abbiamo fatto il cucchiaio a #Conte?». Queste le parole di #Renzi. Uno che in piena pandemia si gratifi… - News24_it : Renzi: «Vi ricordate quando abbiamo fatto il cucchiaio a Conte?» - Open - _marlene1265 : RT @Th5stelle: «Vi ricordate quando abbiamo fatto il cucchiaio a #Conte?». Queste le parole di #Renzi. Uno che in piena pandemia si gratifi… -