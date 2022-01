Nuovo Dpcm sul Green pass: la lista dei negozi e l’obbligo di certificato per il reddito di cittadinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Nuovo Dpcm sul Green pass apre un Nuovo fronte nel governo Draghi. La bozza del decreto del presidente del Consiglio diventa terreno di scontro interno alla maggioranza. Il decreto ministeriale dovrebbe prevedere eccezioni all’obbligo di esibire la Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso ad alcuni servizi e attività commerciali a partire dal primo febbraio. Secondo le ultime indiscrezioni non sarà necessario per la spesa al supermercato, per andare in farmacia, in ospedale o presso l’ambulatorio del medico di base e dal veterinario. Non sarà richiesto nemmeno durate il deposito di una denuncia se si è vittime di un reato o per esigenze urgenti di tutela dei minori. I codici Ateco dei negozi Saranno quindi consentite senza certificato ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilsulapre unfronte nel governo Draghi. La bozza del decreto del presidente del Consiglio diventa terreno di scontro interno alla maggioranza. Il decreto ministeriale dovrebbe prevedere eccezioni aldi esibire la Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso ad alcuni servizi e attività commerciali a partire dal primo febbraio. Secondo le ultime indiscrezioni non sarà necessario per la spesa al supermercato, per andare in farmacia, in ospedale o presso l’ambulatorio del medico di base e dal veterinario. Non sarà richiesto nemmeno durate il deposito di una denuncia se si è vittime di un reato o per esigenze urgenti di tutela dei minori. I codici Ateco deiSaranno quindi consentite senza...

