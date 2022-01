Newcastle, secondo colpo di PIF: arriva Wood, terzo bomber over 30 più pagato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Comincia a prendere forma il Newcastle di PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che detiene la maggioranza del club. Il secondo colpo dei bianconeri nel mercato di gennaio, dopo Kieran Trippier, è Chris Wood, attaccante neozelandese del Burnley. Per assicurarsi le prestazione del classe 1991, i Magpies verseranno la cifra di 30 milioni di euro, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Comincia a prendere forma ildi PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che detiene la maggioranza del club. Ildei bianconeri nel mercato di gennaio, dopo Kieran Trippier, è Chris, attaccante neozelandese del Burnley. Per assicurarsi le prestazione del classe 1991, i Magpies verseranno la cifra di 30 milioni di euro, L'articolo

