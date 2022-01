Neonata abbandonata in una scatola a -20 gradi: trovata per caso e salvata da 5 ragazzini (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stavano facendo una passeggiata quando si sono imbattuti in uno straccio con all’interno una Neonata, in una giornata con temperature di – 20 gradi. I cinque ragazzini sono ora per tutti degli eroi Ancora una manciata di minuti ed una Neonata venuta al mondo pochi giorni prima sarebbe certamente morta a causa delle bassissime temperature L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stavano facendo una passeggiata quando si sono imbattuti in uno straccio con all’interno una, in una giornata con temperature di – 20. I cinquesono ora per tutti degli eroi Ancora una manciata di minuti ed unavenuta al mondo pochi giorni prima sarebbe certamente morta a causa delle bassissime temperature L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ellellev_ : RT @Tg1Rai: Una storia che scalda il cuore che arriva da uno dei luoghi più freddi della Terra. In #Siberia dei ragazzini salvano una neona… - FLampunio : RT @CrisciGloria: L'Unione - CrisciGloria : L'Unione - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Sta bene la bimba di 3 giorni abbandonata in una scatola e lasciata esposta al gelo siberiano. 5 adolescenti e la luce dei l… - AleteiaIT : Sta bene la bimba di 3 giorni abbandonata in una scatola e lasciata esposta al gelo siberiano. 5 adolescenti e la l… -