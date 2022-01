Misano. Una banale lite tra vicini finisce in tragedia: Edi Žegarac uccide Nicola Donadio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un grave fatto di sangue si è consumato a Misano (Rimini). Un banale litigio tra vicini è finito in tragedia. Nicola Donadio, 50 anni, separato, padre di quattro figli, originario di Potenza ma da tempo in Emilia Romagna, dipendente di un’azienda fornitrice di Hera, è stato ucciso fuori dalla sua abitazione. Ad aggredirlo e assassinarlo è stato Edi Žegarac, 54 anni, cittadino italiano di origine slovena, che lo ha colpito più volte in testa con un bilanciere da palestra. Edi Žegarac, che risiede in una roulotte proprio accanto al container di Nicola Donadio, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della compagnia di Riccione, guidati dal capitano Luca Colombari, e della stazione di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un grave fatto di sangue si è consumato a(Rimini). Unlitigio traè finito in, 50 anni, separato, padre di quattro figli, originario di Potenza ma da tempo in Emilia Romagna, dipendente di un’azienda fornitrice di Hera, è stato ucciso fuori dalla sua abitazione. Ad aggredirlo e assassinarlo è stato Edi, 54 anni, cittadino italiano di origine slovena, che lo ha colpito più volte in testa con un bilanciere da palestra. Edi, che risiede in una roulotte proprio accanto al container di, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della compagnia di Riccione, guidati dal capitano Luca Colombari, e della stazione di ...

