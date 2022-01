Ministero Salute: "Booster efficace al 97,8% su forme gravi Covid" (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Il richiamo o Booster è efficace al 97,8% nell’evitare forme gravi di #Covid19”, secondo i dati dell’Istituto superiore di Sanità. “Vacciniamoci o facciamo il richiamo. Continuiamo anche a mantenere comportamenti prudenti e a rispettare le regole. #facciamolopernoi”. Così il Ministero della Salute in un Tweet. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Il richiamo oal 97,8% nell’evitaredi #19”, secondo i dati dell’Istituto superiore di Sanità. “Vacciniamoci o facciamo il richiamo. Continuiamo anche a mantenere comportamenti prudenti e a rispettare le regole. #facciamolopernoi”. Così ildellain un Tweet.

Advertising

lorepregliasco : La Lombardia ha chiesto al ministero della Salute di non conteggiare come ricoveri dovuti al coronavirus i pazienti… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - GiovaQuez : Speranza: 'Per violazioni obbligo over 50, sarà cura del Ministero Salute predisporre gli elenchi degli inadempient… - sindelicato : RT @Libero_official: #AndreaCosta chiede ancora lo stop al #bollettino quotidiano: 'Comunicare ogni giorno ossessivamente il numero dei con… - CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: Ministero Salute: 'Booster efficace al 97,8% su forme gravi Covid' -