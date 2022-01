Luca Argentero, si parte con Doc | Il tweet dell’attore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luca Argentero è pronto all’inizio della seconda stagione di Doc: si parte stasera con le nuove puntata del medical drama Luca Argentero è pronto a vivere le nuove emozioni insieme ai fan di Doc – Nelle tue mani che prenderà il via stasera, giovedì 13 gennaio, con la seconda stagione su Raiuno. E da Twitter regala il suo buongiorno ai fan: “Buongiorno. Sono il Dott. Andrea Fanti. Ma voi chiamatemi Doc… Cominciamo?” accompagnato dalla foto di lui in camice dal set. “Buongiorno. Sono il Dott. Andrea Fanti. Ma voi chiamatemi Doc… Cominciamo?”#DocNelleTueMani2 pic.twitter.com/5EdGe5CI6C — Luca Argentero (@LucaArgentero) January 13, 2022 In questi mesi di attesa, Luca ci ha regalato qualche anteprima dal set dove con la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)è pronto all’inizio della seconda stagione di Doc: sistasera con le nuove puntata del medical dramaè pronto a vivere le nuove emozioni insieme ai fan di Doc – Nelle tue mani che prenderà il via stasera, giovedì 13 gennaio, con la seconda stagione su Raiuno. E da Twitter regala il suo buongiorno ai fan: “Buongiorno. Sono il Dott. Andrea Fanti. Ma voi chiamatemi Doc… Cominciamo?” accompagnato dalla foto di lui in camice dal set. “Buongiorno. Sono il Dott. Andrea Fanti. Ma voi chiamatemi Doc… Cominciamo?”#DocNelleTueMani2 pic.twitter.com/5EdGe5CI6C —(@) January 13, 2022 In questi mesi di attesa,ci ha regalato qualche anteprima dal set dove con la ...

Advertising

RollingStoneita : -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Arge… - IlContiAndrea : Tutte le curiosità e le new entry di #DocNelleTueMani2 al via da stasera. #LucaArgentero: “Raccontiamo il trauma po… - anomalyreyes : Stasera assaporeremo di nuovo Luca Argentero, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon - ParliamoDiNews : “Doc- Nelle Tue Mani”, tutte le curiosità e le new entry. Luca Argentero: “Raccontiamo il trauma post Covid in ospe… - redazionerumors : Beatrice Grannò, conosciamo meglio la figlia di Luca Argentero in “Doc” #beatricegrannò #doc -