LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: decima vittoria per Marco Odermatt. 7° Paris, 8° Innerhofer (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Wengen 14.33 Marco Odermatt ha dunque vinto il SuperG di Wengen sfoderando un prestazione elettrizzante sulla pista di casa, alle sue spalle il leader della disciplina Aleksander Aamodt Kilde ed il sempre presente Matthias Mayer. Giornata più che discreta per i colori azzurri che piazzano Dominik Paris e Christof Innerhofer in top10, vanno a punti anche Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni. L’appuntamento con lo sci alpino maschile è per domani alle 12.30: in programma la prima delle due discese libere sulla mitica Lauberhorn. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 14.30 La nuova classifica generale: 1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI14.33ha dunque vinto ildisfoderando un prestazione elettrizzante sulla pista di casa, alle sue spalle il leader della disciplina Aleksander Aamodt Kilde ed il sempre presente Matthias Mayer. Giornata più che discreta per i colori azzurri che piazzano Dominike Christofin top10, vanno a punti anche Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni. L’appuntamento con lo scimaschile è per domani alle 12.30: in programma la prima delle due discese libere sulla mitica Lauberhorn. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 14.30 La nuova classifica generale: 1 ...

