L’Italia nella mappa dell’Ecdc è tutta color rosso scuro. Gimbe: In una settimana 1,2 milioni di nuovi contagi (+49%). In 56 province l’incidenza supera i 2.000 casi ogni 100mila abitanti (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (qui il focus) diventa tutta rossa scuro, cioè il colore con cui l’Ecdc rappresenta il massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. Un peggioramento confermato anche dall’ultimo report della Fondazione Gimbe. L’ultima regione che fino alla scorsa settimana era rimasta a rischio moderato, ma ora non lo è più, era la Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento della mappa dell’Ecdc è classificata con lo stesso colore delL’Italia tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso solo la Romania, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022)del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (qui il focus) diventarossa, cioè ile con cui l’Ecdc rappresenta il massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. Un peggioramento confermato anche dall’ultimo report della Fondazione. L’ultima regione che fino alla scorsaera rimasta a rischio moderato, ma ora non lo è più, era la Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dellaè classificata con lo stessoe dell’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. Insolo la Romania, ...

