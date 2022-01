Le straordinarie vittorie di Elio e Marta | atleti diversamente abili della Canottieri Irno

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “edPiccininno sonotesserati nella categoria Pararowing PR3 (ID), una categoria di gare di canottaggio per persone con distà fisiche visive o intellettive. I due giovani atrleti sono allenati dal tecnico federale Luigi Galizia. Praticano canottaggio da diversi anni e sono tesserati nella società Circolodi Salerno presieduto dal Presidente Giovanni Ricco, dal responsabile del Canottaggio Paolo Cardito”. Giorgio Piccininno è il papà di, 24 anni ed17 anni.?E’ lui che racconta, con un pizzico d’orgolio i trionfi dei suoi due “ragazzi speciali” e le non poche difficoltà che in questi mesi di pandemia tutti i giovani hanno dovuto affrontare per non smettere gli allenamenti… “Nonostante le difficoltà dovute ...