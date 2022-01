Latina | violenta la figlia minorenne e la minaccia | “Se mi denunci ti sciolgo nell’acido”

(Di giovedì 13 gennaio 2022)– Gli agenti della Squadra Mobile di, in collaborazione con la Squadra mobile di Vercelli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di, Giorgia Castriota, nei confronti di un uomo della provincia di, indagato dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale, commessi nei confronti della, quando questa era. Le indagini coordinate dal Sostituto procuratore Martina Taglione della Procura dipermettevano agli investigatori della Squadra Mobile didi riscontrare che la giovane donna è stata vittima, nella provincia di, tra il 2018 ed il 2020, di ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, ed abusata sessualmente in almeno ...

_Love_Villains : RT @_Love_Villains: @matteosalvinimi è questa la notizia? - _Love_Villains : @matteosalvinimi è questa la notizia? - francobus100 : Latina, violenta la figlia minorenne poi la minaccia: «Ti sfregio con l'acido». Papà arrestato a Vercelli… - Latina_Oggi : Violenta la figlia e poi minaccia di sfregiarla in caso di denuncia: arrestato Gravissime le accuse nei confronti d… - latina24ore : Violenta la figlia e minaccia di sfregiarla con l’acido, arrestato dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Latina violenta

Le indagini coordinate dal sostituto procuratore diMartina Taglione hanno permesso agli investigatori della Squadra Mobile didi riscontrare che la giovane donna è stata vittima, nella ...... nato in Germania, è passato in Spagna e si è diffuso in America, il tutto su YouTube. Nel ... quando una follaha assaltato il Campidoglio a inizio 2021. Dalla vigilia delle elezioni ...Una notte di Capodanno che una ragazzina, non ancora 18enne, difficilmente dimenticherà. Una notte terribile che ha vissuto il 31 dicembre 2020, quando è stata violentata sessualmente. E ora i Carabin ...L'INCHIESTAIncontrava la figlia ogni volta che faceva ritorno nella sua città di origine, in provincia di Latina. E per la ragazza, allora minorenne, cominciava l'incubo. Maltrattamenti, ...