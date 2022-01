Jason Momoa e Lisa Bonet, l'addio di una delle coppie più belle di Hollywood (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'attore de Il trono di spade e la star dei Robinson si sono lasciati dopo 16 anni insieme e due figli. Con un messaggio pieno di rispetto: «L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere» Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'attore de Il trono di spade e la star dei Robinson si sono lasciati dopo 16 anni insieme e due figli. Con un messaggio pieno di rispetto: «L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere»

beatriceratopa : Non i miei genitori jason momoa e lisa bonet che si lasciano - 3cinematographe : Tramite un post sul proprio profilo Instagram, James Wan ha reso noto al pubblico il completamento delle riprese di… - Adnkronos : Jason #Momoa e Lisa #Bonet si dicono addio, insieme dal 2005 hanno due figli. - StraNotizie : Jason Momoa e Lisa Bonet si separano, addio dopo 16 anni - DagradiLorenzo : RT @ayellowlamp: non ci credo che jason momoa e lisa bonet hanno deciso di lasciarsi nello stesso giorno in cui machine gun kelly e megan f… -