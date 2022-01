Inter, sfuma Digne: ufficiale il suo passaggio all’Aston Villa (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’obiettivo di mercato dell’Inter Digne è sfumato definitivamente: ufficiale il suo passaggio all’Aston Villa sfuma un obiettivo di mercato dell’Inter. Si tratta di Lucas Digne dell’Everton che in questa mattina è stato ufficializzato dall’Aston Villa. Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ?— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022 Colpo per gli inglesi e per Steven Gerrard che ha voluto fortemente il terzino ex Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’obiettivo di mercato dell’to definitivamente:il suoun obiettivo di mercato dell’. Si tratta di Lucasdell’Everton che in questa mattina è stato ufficializzato d. Astonis delighted to announce the signing of @Lucasfrom Everton! ?— Aston(@AVFCOfficial) January 13, 2022 Colpo per gli inglesi e per Steven Gerrard che ha voluto fortemente il terzino ex Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AnissemXem : RT @Vatenerazzurro1: I titoli sono #Inter sfuma #Digne. Ovviamente bisognava scrivere l'#inter non vuole #Digne. - Vatenerazzurro1 : I titoli sono #Inter sfuma #Digne. Ovviamente bisognava scrivere l'#inter non vuole #Digne. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sfuma Lucas Digne per l'Inter. Oggi la firma con l'Aston Villa, all'Everton vanno 30 milioni di euro - Finoallafine_jv : Questo ci fa capire il gap della @SerieA con gli altri campionati ... Ve la immaginate voi l'Udinese (al 14esimo po… - CalcioOggi : Sfuma Lucas Digne per l'Inter. Oggi la firma con l'Aston Villa, all'Everton vanno 30 milioni di euro - TUTTO mercat… -