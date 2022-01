Infortunio Ospina | problemi al polpaccio per il portiere del Napoli

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Brutte notizie per ilche deve fare i conti anche con l’di, uscito nell’intervallo del match di Coppa Italia Come se non bastasse l’eliminazione dalla Coppa Italia, ecco il nuovodi, uscito durante l’intervallo nel match contro la Fiorentina. Ecco il comunicato del: LA NOTA – “David, uscito dopo il primo tempo di-Fiorentina di Coppa Italia, ha accusato un risentimento alsinistro”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro ' si legge nel comunicato. L'entità dell'verrà valutata in seguito. Rimane dunque in dubbio per il prossimo impegno di campionato ...Davidsi aggiunge alla lunga lista di indisponibili azzurri, ha subito infatti unche lo ha costretto a rientrare definitivamente negli spogliatoi. E, senza di lui, il Napoli è ...Attraverso una nota stampa sul sito ufficiale, il Napoli ha fatto chiarezza sulle condizioni di David Ospina, sostituito da Alex Meret nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina.Ospina infortunato: ha riportato un risentimento al polpaccio sinistro. Sarà valutato nei prossimi giorni. Intanto Mario Rui è guarito dal covid, da domani torna in gruppo ...